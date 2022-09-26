СБУ "расколола" пленного россиянина, который расстрелял гражданского в Буче

Следователи Службы безопасности установили, что недавно захваченный в плен российский военный в марте расстрелял из автомата гражданское авто в Бучанском районе Киевщины, а тело погибшего украинца закопал в лесу – убийце грозит пожизненное заключение.

Источник: пресс-служба СБУ и пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: По информации следствия, российский военный в начале марта этого года вместе с сослуживцами из автомата расстрелял автомобиль ВАЗ на трассе вблизи поселка Здвижевка, в результате чего погиб на месте водитель авто. Чтобы скрыть преступление, россияне закопали тело убитого в лесу.

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Дословно: "В сентябре злоумышленник был задержан украинскими военными во время боевого столкновения на Херсонском направлении. Сотрудники СБУ во время допроса и других следственных действий установили и доказали причастность задержанного к совершению преступления и получили информацию о местонахождении погибшего. Сейчас тело эксгумировано и передано на судебно-медицинскую экспертизу".

Больше деталей: Кроме того, в ходе расследования сотрудники СБУ получили дополнительную информацию о многочисленных преступлениях участников этого подразделения РФ, в частности об обстрелах жилых домов, ограблениях и убийствах.

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СБУ сообщает, что убийца является контрактником одного из подразделений 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил России. По данным следствия, в 2019 году он участвовал в боевых действиях на территории Сирии.

Пленному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение. Сейчас устанавливаются другие военнослужащие РФ, причастные к этому преступлению.