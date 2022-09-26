"Референдум" у Мелітополі: людей змушують "голосувати" за родичів та сусідів – мер

Росіяни в окупованому Мелітополі змушують українців "голосувати" замість своїх родичів та сусідів на псевдореферендумі, повідомив мер Іван Федоров.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Через катастрофічно низьку явку "виборців" члени окупаційних "виборчкомів" у Мелітополі почали повторний поквартирний та подомовий обхід.

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Малочисельних мешканців міста, які все ж таки відчинили двері самозванцям, змушують голосувати за відсутніх членів родини та сусідів. За тих, хто евакуювався з окупації".

Нагадаємо: На перший день "референдуму" о 7 ранку в Мелітополі пролунав вибух.