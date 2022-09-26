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"Референдум" в Мелитополе: людей заставляют "голосовать" за родственников и соседей - мэр

Роман ПетренкоПонедельник, 26 сентября 2022, 15:16
ФЕДОРОВ. ФОТО WIKIPEDIA.ORG

Россияне в оккупированном Мелитополе заставляют украинцев "голосовать" вместо своих родственников и соседей на псевдореферендуме, сообщил мэр Иван Федоров.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Из-за катастрофически низкой явки "избирателей" члены оккупационных "избиркомов" в Мелитополе начали повторный поквартирный и подомовой обход.

Малочисленных жителей города, которые все же открыли двери самозванцам, заставляют голосовать за отсутствующих членов семьи и соседей. За тех, кто эвакуировался из оккупации".

Напомним: На первый день "референдума" в 7 утра в Мелитополе прогремел взрыв.

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Темы: МелитопольоккупацияРосcиявойна
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