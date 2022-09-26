На Київщині - навчання саперів, можуть лунати вибухи
Понеділок, 26 вересня 2022, 15:35
У Вишгородському районі Київщини у понеділок проводять навчання для саперів, через що можуть лунати звуки вибухів.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація
Дослівно: "26 вересня на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів. У планах заходів – відпрацьовування навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів.
У зв'язку з цим в деяких районах можливо чути звуки вибухів".
Деталі: Місцевих мешканці просять зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.
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