На Киевщине - учения саперов, могут раздаваться взрывы
Понедельник, 26 сентября 2022, 15:35
В Вышгородском районе Киевской области в понедельник проводят учения для саперов, из-за чего могут раздаваться звуки взрывов.
Источник: Киевская областная военная администрация
Дословно: "26 сентября на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.
В связи с этим в некоторых районах возможно слышать звуки взрывов".
Детали: Местных жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
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