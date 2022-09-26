На Киевщине - учения саперов, могут раздаваться взрывы

В Вышгородском районе Киевской области в понедельник проводят учения для саперов, из-за чего могут раздаваться звуки взрывов.

Источник: Киевская областная военная администрация

Дословно: "26 сентября на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

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В связи с этим в некоторых районах возможно слышать звуки взрывов".

Детали: Местных жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.