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Балицький: Після "референдуму" людей з окупованих територій відправлять на війну

Роман ПетренкоПонеділок, 26 вересня 2022, 16:11
Балицький: Після референдуму людей з окупованих територій відправлять на війну
БАЛИЦЬКИЙ. ФОТО З FACEBOOK

Після закінчення "референдуму" в Запорізькій області росіяни відправлять українців з окупованих територій на війну, повідомив гауляйтер Євген Балицький.

Джерело: кремлівське видання ТАСС

Деталі: За словами Балицького, після "референдуму" за входження Запорізької області до складу Росії "добровольці" батальйону, що формується там, відправляться на війну проти України у складі ЗС РФ.

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Росіяни вже заявили, що понад 2 000 мобілізованих у Криму і Севастополі, які раніше служили в українській армії, склали присягу РФ

Довідково: Призов жителів окупованих територій до лав окупаційної армії заборонений ст. 51 IV Женевської конвенції та є воєнним злочином.

Окремим воєнним злочином є примус громадян України до участі в бойових діях проти власної держави.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 26 вересня Балицький повідомив, що став членом провладної партії РФ "Єдина Росія".

Теми: Запорізька областьокупаціямобілізаціявійна
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