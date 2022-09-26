Балицкий: После "референдума" людей с оккупированных территорий отправят на войну
После окончания "референдума" в Запорожской области россияне отправят украинцев с оккупированных территорий на войну, сообщил гауляйтер Евгений Балицкий.
Источник: кремлевское издание ТАСС
Детали: По словам Балицкого, после "референдума" за вхождения Запорожской области в состав России "добровольцы" формируемого там батальона отправятся на войну против Украины в составе ВС РФ.
Россияне уже заявили, что более 2 000 мобилизованных в Крыму и Севастополе, ранее служивших в украинской армии, принесли присягу РФ
Справка: Призыв жителей оккупированных территорий в ряды оккупационной армии запрещен ст. 51 IV Женевской конвенции и является военным преступлением.
Отдельным военным преступлением является принуждение граждан Украины к участию в боевых действиях против собственного государства.
Напомним: 26 сентября Балицкий сообщил, что стал членом партии РФ "Единая Россия".