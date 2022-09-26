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Балицкий: После "референдума" людей с оккупированных территорий отправят на войну

Роман ПетренкоПонедельник, 26 сентября 2022, 16:11
БАЛИЦКИЙ. ФОТО с FACEBOOK

После окончания "референдума" в Запорожской области россияне отправят украинцев с оккупированных территорий на войну, сообщил гауляйтер Евгений Балицкий.

Источник: кремлевское издание ТАСС

Детали: По словам Балицкого, после "референдума" за вхождения Запорожской области в состав России "добровольцы" формируемого там батальона отправятся на войну против Украины в составе ВС РФ.

Россияне уже заявили, что более 2 000 мобилизованных в Крыму и Севастополе, ранее служивших в украинской армии, принесли присягу РФ

Справка: Призыв жителей оккупированных территорий в ряды оккупационной армии запрещен ст. 51 IV Женевской конвенции и является военным преступлением.

Отдельным военным преступлением является принуждение граждан Украины к участию в боевых действиях против собственного государства.

Напомним: 26 сентября Балицкий сообщил, что стал членом партии РФ "Единая Россия".

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Темы: Запорожская областьоккупациямобилизациявойна
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