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Удар по Первомайському: загинули 7 людей

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 вересня 2022, 17:15
Удар по Первомайському: загинули 7 людей
фото ДСНС

Внаслідок ракетного удару, завданого росіянами по Первомайському Харківської області в понеділок удень, загинуло семеро людей.

Джерело: пресслужба ГУ ДСНС Харківщини

Дослівно: "В результаті удару по приватному сектору Первомайського, який стався близько 13:30, загинуло 7 людей, серед яких 15-річна дитина.

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Трапились руйнування приватних осель, виникла пожежа у літній кухні на площі 20 кв.м., а також в автомобілі.

Рятувальники 45-ї Державної пожежно-рятувальної частини локалізували пожежу о 14:45. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються".

Деталі: 26 вересня Первомайська і Куп'янська громади знову опинились під ворожими обстрілами.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог обстріляв 2 населені пункти у Первомайській і Куп'янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також важкої артилерії.

У Куп'янську внаслідок влучання цих боєприпасів загорілась будівля церковної школи та крамниця на загальній площі 500 кв.м.

Одна людина отримала поранення.

Теми: Харківська областьвійна
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