Удар по Первомайскому: погибли 7 человек

В результате ракетного удара, нанесенного россиянами по Первомайскому Харьковской области в понедельник днем, погибли семь человек.

Источник: пресс-служба ГУ ГСЧС Харьковщины

Дословно: "В результате удара по частному сектору Первомайского, который произошел около 13:30, погибли 7 человек, среди которых 15-летний ребенок.

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Произошли разрушения частных домов, возник пожар в летней кухне на площади 20 кв.м., а также в автомобиле.

Спасатели 45-й Государственной пожарно-спасательной части локализовали пожар в 14:45. Поисково-спасательные работы продолжаются".

Детали: 26 сентября Первомайская и Купянская общины снова оказались под вражескими обстрелами.

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Враг обстрелял 2 населенных пункта в Первомайской и Купянской громадах. Били реактивными системами залпового огня с применением запрещенных кассетных боеприпасов, а также тяжелой артиллерии.

В Купянске в результате попадания этих боеприпасов загорелось здание церковной школы и магазин на общей площади 500 кв.м.

Один человек получил ранения.