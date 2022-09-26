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Удар по Первомайскому: погибли 7 человек

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 сентября 2022, 17:15
фото ГСЧС

В результате ракетного удара, нанесенного россиянами по Первомайскому Харьковской области в понедельник днем, погибли семь человек.

Источник: пресс-служба ГУ ГСЧС Харьковщины

Дословно: "В результате удара по частному сектору Первомайского, который произошел около 13:30, погибли 7 человек, среди которых 15-летний ребенок.

Произошли разрушения частных домов, возник пожар в летней кухне на площади 20 кв.м., а также в автомобиле.

Спасатели 45-й Государственной пожарно-спасательной части локализовали пожар в 14:45. Поисково-спасательные работы продолжаются".

Детали: 26 сентября Первомайская и Купянская общины снова оказались под вражескими обстрелами.

Враг обстрелял 2 населенных пункта в Первомайской и Купянской громадах. Били реактивными системами залпового огня с применением запрещенных кассетных боеприпасов, а также тяжелой артиллерии.

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В Купянске в результате попадания этих боеприпасов загорелось здание церковной школы и магазин на общей площади 500 кв.м.

Один человек получил ранения.

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Темы: Харьковская областьвойна
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