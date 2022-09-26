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Катували, викрадали, "вибивали" гроші: CБУ в Одесі знешкодила банду "злодія в законі"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 вересня 2022, 17:24
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки знешкодила в Одесі злочинне угруповання, до складу якого входив правоохоронець, а координував банду "злодій в законі" на прізвисько "Антимос".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "В результаті спецоперації в Одесі спецслужба нейтралізувала потужне злочинне угруповання так званого сухумо-кутаїського клану".

Деталі: Антимос" був у санкційних списках РНБО, тому керував злочинцями з території однієї з країн Близького Сходу, де нещодавно помер.

 

Зловмисники тероризували мешканців півдня країни та "вибивали" гроші з місцевих підприємців. Якщо ті відмовлялися сплачувати "данину", до них застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

За оперативними даними, учасники банди причетні до викрадення і катування людей, щоб отримати "викуп" за їх звільнення.

Отримані гроші використовувалсь для наповнення "злодійської каси" та підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі.

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Крім того, лідери угруповання намагалися поширити свій злочинний вплив на територію причорноморського регіону.

 

До складу банди входило декілька мешканців Одеси, у тому числі кримінальники, які раніше притягалися до відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Також встановлено, що зловмисники намагались "вибити" $200 тис. з одеського підприємця.

Наразі затриманим повідомлено про підозру. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Що було раніше: 21 вересня правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке  прикидаючись правоохоронцями, чинило розбій у Харкові.

Теми: СБУОдеська областькримінал
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