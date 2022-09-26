Пытали, похищали, "выбивали" деньги: СБУ в Одессе обезвредила банду "вора в законе"
Служба безопасности обезвредила в Одессе преступную группировку, в состав которой входил милиционер, а координировал банду "вор в законе" по прозвищу "Антимос".
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "В результате спецоперации в Одессе спецслужба нейтрализовала мощную преступную группировку так называемого сухумо-кутаисского клана".
Детали: "Антимос" был в санкционных списках СНБО, поэтому руководил преступниками с территории одной из стран Ближнего Востока, где недавно умер.
Злоумышленники терроризировали жителей юга страны и "выбивали" деньги из местных предпринимателей. Если те отказывались платить "дань", к ним применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.
По оперативным данным, участники банды причастны к похищению и пыткам людей, чтобы получить "выкуп" за их освобождение.
Полученные деньги использовались для наполнения "воровской кассы" и поддержки осужденных соратников в местах лишения свободы.
Кроме того, лидеры группировки пытались распространить свое преступное влияние на территорию причерноморского региона.
В состав банды входило несколько жителей Одессы, в том числе уголовники, которые ранее привлекались к ответственности за совершение тяжких преступлений.
Также установлено, что злоумышленники пытались "выбить" $200 тыс. с одесского предпринимателя.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.
Что предшествовало: 21 сентябяр правоохранители разоблачили преступную группировку, которая притворяясь правоохранителями, совершала разбой в Харькове.