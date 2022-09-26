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Пытали, похищали, "выбивали" деньги: СБУ в Одессе обезвредила банду "вора в законе"

Станислав ПогориловПонедельник, 26 сентября 2022, 17:24
Пытали, похищали, выбивали деньги: СБУ в Одессе обезвредила банду вора в законе
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности обезвредила в Одессе преступную группировку, в состав которой входил милиционер, а координировал банду "вор в законе" по прозвищу "Антимос".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В результате спецоперации в Одессе спецслужба нейтрализовала мощную преступную группировку так называемого сухумо-кутаисского клана".

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Детали: "Антимос" был в санкционных списках СНБО, поэтому руководил преступниками с территории одной из стран Ближнего Востока, где недавно умер.

 

Злоумышленники терроризировали жителей юга страны и "выбивали" деньги из местных предпринимателей. Если те отказывались платить "дань", к ним применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

По оперативным данным, участники банды причастны к похищению и пыткам людей, чтобы получить "выкуп" за их освобождение.

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Полученные деньги использовались для наполнения "воровской кассы" и поддержки осужденных соратников в местах лишения свободы.

Кроме того, лидеры группировки пытались распространить свое преступное влияние на территорию причерноморского региона.

 

В состав банды входило несколько жителей Одессы, в том числе уголовники, которые ранее привлекались к ответственности за совершение тяжких преступлений.

Также установлено, что злоумышленники пытались "выбить" $200 тыс. с одесского предпринимателя.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Что предшествовало: 21 сентябяр правоохранители разоблачили преступную группировку, которая притворяясь правоохранителями, совершала разбой в Харькове.

Темы: СБУОдесская областькриминал
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