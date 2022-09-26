ЗМІ: Міжнародні спостерігачі на "референдумах" виявилися путінолюбами та пропагандистами

Журналісти-розслідувачі розповіли, що "міжнародні спостерігачі" на псевдореферендумах в окупованих регіонах України виявилися давніми прихильниками президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: Bihus.info

Деталі: Діа Надер з Венесуели в якості спостерігача приїхала на псевдореферендум на окуповану частину Запорізької області. З її присутності на референдумі росіяни зробили ледь не сенсацію – в перші дні голосування Надер активно цитували чи не всі основні пропагандистські медіа.

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Журналісти пишуть, що є великі сумніви, що Надер озвучує вигідні для російської пропаганди тези через те, що дійсно не бачить проблем у проведенні псевдореферендумів і усіляко підтримує їх.

Надер, народившись в Лівані, освіту отримувала в радянському університеті Дружби Народів імені Патріса Лумумби у Москві.

У 2019 році Надер була повіреним у справах посольства Венесуели у Сербії і заявляла, що "Косово — історична частина Сербії, як Крим — історична частина Росії".

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Інші її висловлювання стосуються засудження США за війну в Югославії і розпалювання ворожнечі в інших країнах. Ці тези нині дуже активно використовують російські пропагандисти.

Ще один так званий спостерігач на незаконних референдумах – колишній редактор чеської комуністичної газети "Haló noviny" і політик Роман Блашко.

Він критикував владу Чехії за "зіпсовані стосунки з Росією", а для чеської аудиторії опублікував матеріал про збитий у 2014-му літак МН17, в якому відбілював Росію.

Спостерігачем на псевдореферендум у Луганській області приїхала політолог Любіца Блашкова зі Словаччини, яка також є президентом Словацької асоціації випускників російських і радянських вишів, адже свого часу закінчувала Волгоградський державний педагогічний і Московський державний педагогічний інститути.

"Спостерігати" на Луганщину приїхала і журналістка з Нідерландів Сонья ван ден Енде, яка раніше вже була відома своїми пропагандистськими висловлюваннями. Так, наприклад, раніше вона писала про події травня 2014-го в Одесі, де за класикою російської пропаганди розповідала про те як "фашисти спалили будівлю профспілок".

У травні взяла участь у так званому "престурі" з росіянами на окупованих територіях.

Томас Репер, який називає себе німецьким журналістом і майже ідеально володіє російською мовою, як спостерігач на псевдореферендумі відвідав окуповану територію Херсонської області У коментарях пропагандистським російським медіа вихваляється, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вже восьмий раз приїжджає на окуповану територію:

Він вже понад 20 років проживає у Росії, веде свій YouTube-канал німецькою і розповідає про свою підтримку Росії у війні з Україною. Окрім цього, Репер нерідко з’являється в російських пропагандистських медіа, а "вишенькою" можна вважати той факт, що він є автором книги про Володимира Путіна.

Андре Мішель Клод Шанклю – француз, є президентом некомерційної організації "Колектив Франція – Росія".

Його симпатію до Росії видають численні фотографії у соцмережах. Наприклад, зі стікером у вигляді російського триколору, з самим російським триколором (фото взагалі датоване ще 2013 роком) або ж з георгіївською стрічкою на грудях.