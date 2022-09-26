Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Міжнародні спостерігачі на "референдумах" виявилися путінолюбами та пропагандистами

Роман ПетренкоПонеділок, 26 вересня 2022, 17:50
ЗМІ: Міжнародні спостерігачі на референдумах виявилися путінолюбами та пропагандистами
фото bihus

Журналісти-розслідувачі розповіли, що "міжнародні спостерігачі" на псевдореферендумах в окупованих регіонах України виявилися давніми прихильниками президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: Bihus.info

Деталі: Діа Надер з Венесуели в якості спостерігача приїхала на псевдореферендум на окуповану частину Запорізької області. З її присутності на референдумі росіяни зробили ледь не сенсацію – в перші дні голосування Надер активно цитували чи не всі основні пропагандистські медіа.

Реклама:

Журналісти пишуть, що є великі сумніви, що Надер озвучує вигідні для російської пропаганди тези через те, що дійсно не бачить проблем у проведенні псевдореферендумів і усіляко підтримує їх.

Надер, народившись в Лівані, освіту отримувала в радянському університеті Дружби Народів імені Патріса Лумумби у Москві.

У 2019 році Надер була повіреним у справах посольства Венесуели у Сербії і заявляла, що "Косово — історична частина Сербії, як Крим — історична частина Росії".

ВІДЕО ДНЯ

Інші її висловлювання стосуються засудження США за війну в Югославії і розпалювання ворожнечі в інших країнах. Ці тези нині дуже активно використовують російські пропагандисти.

Ще один так званий спостерігач на незаконних референдумах – колишній редактор чеської комуністичної газети "Haló noviny" і політик Роман Блашко.

Він критикував владу Чехії за "зіпсовані стосунки з Росією", а для чеської аудиторії опублікував матеріал про збитий у 2014-му літак МН17, в якому відбілював Росію.

Спостерігачем на псевдореферендум у Луганській області приїхала політолог Любіца Блашкова зі Словаччини, яка також є президентом Словацької асоціації випускників російських і радянських вишів, адже свого часу закінчувала Волгоградський державний педагогічний і Московський державний педагогічний інститути. 

"Спостерігати" на Луганщину приїхала і журналістка з Нідерландів Сонья ван ден Енде, яка раніше вже була відома своїми пропагандистськими висловлюваннями. Так, наприклад, раніше вона писала про події травня 2014-го в Одесі, де за класикою російської пропаганди розповідала про те як "фашисти спалили будівлю профспілок".

У травні взяла участь у так званому "престурі" з росіянами на окупованих територіях.

 

Томас Репер, який називає себе німецьким журналістом і майже ідеально володіє російською мовою, як спостерігач на псевдореферендумі відвідав окуповану територію Херсонської області  У коментарях пропагандистським російським медіа вихваляється, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вже восьмий раз приїжджає на окуповану територію:

Він вже понад 20 років проживає у Росії, веде свій YouTube-канал німецькою і розповідає про свою підтримку Росії у війні з Україною. Окрім цього, Репер нерідко з’являється в російських пропагандистських медіа, а "вишенькою" можна вважати той факт, що він є автором книги про Володимира Путіна.

Андре Мішель Клод Шанклю – француз, є президентом некомерційної організації "Колектив Франція – Росія". 

Його симпатію до Росії видають численні фотографії у соцмережах. Наприклад, зі стікером у вигляді російського триколору, з самим російським триколором (фото взагалі датоване ще 2013 роком) або ж з георгіївською стрічкою на грудях.

 

Теми: РосіяпропагандаокупаціяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Росія
Британська розвідка: Росія змушена посилювати ППО на аеродромах після останньої атаки дронів
Мер Москви заявив про збиття БпЛА у Підмосков’ї
Пірати ХХІ століття. Що собою являє Чорноморський флот Росії та що від нього чекати
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: