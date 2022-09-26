СМИ: Международные наблюдатели на "референдумах" оказались путинолюбами и пропагандистами

Журналисты-расследователи рассказали, что "международные наблюдатели" на псевдореферендумах в оккупированных регионах Украины оказались давними сторонниками президента России Владимира Путина.

Источник: Bihus.info

Детали: Диа Надер из Венесуэлы в качестве наблюдателя приехала на псевдореферендум на оккупированную часть Запорожской области. Из ее присутствия на референдуме россияне сделали едва ли не сенсацию - в первые дни голосования Надер активно цитировали едва ли не все основные пропагандистские медиа.

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Журналисты пишут, что есть большие сомнения, что Надер озвучивает выгодные для российской пропаганды тезисы из-за того, что действительно не видит проблем в проведении псевдореферендумов и всячески поддерживает их.

Надер, родившись в Ливане, образование получала в советском университете Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы в Москве.

В 2019 году Надер была поверенным в делах посольства Венесуэлы в Сербии и заявляла, что "Косово - историческая часть Сербии, как Крым - историческая часть России".

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Другие ее высказывания касаются осуждения США за войну в Югославии и разжигания вражды в других странах. Эти тезисы сейчас очень активно используют российские пропагандисты.

Еще один так называемый наблюдатель на незаконных референдумах - бывший редактор чешской коммунистической газеты "Haló noviny" и политик Роман Блашко.

Он критиковал власти Чехии за "испорченные отношения с Россией", а для чешской аудитории опубликовал материал о сбитом в 2014-м самолете МН17, в котором отбеливал Россию.

Наблюдателем на псевдореферендум в Луганской области приехала политолог Любица Блашкова из Словакии, которая также является президентом Словацкой ассоциации выпускников российских и советских вузов, ведь в свое время заканчивала Волгоградский государственный педагогический и Московский государственный педагогический институты.

"Наблюдать" на Луганщину приехала и журналистка из Нидерландов Сонья ван ден Энде, которая ранее уже была известна своими пропагандистскими высказываниями. Так, например, ранее она писала о событиях мая 2014-го в Одессе, где по классике российской пропаганды рассказывала о том, как "фашисты сожгли здание профсоюзов".

В мае приняла участие в так называемом "пресстуре" с россиянами на оккупированных территориях.

Томас Репер, который называет себя немецким журналистом и почти идеально владеет русским языком, как наблюдатель на псевдореферендуме посетил оккупированную территорию Херсонской области В комментариях пропагандистским российским медиа хвастается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину он уже восьмой раз приезжает на оккупированную территорию:

Он уже более 20 лет проживает в России, ведет свой YouTube-канал на немецком и рассказывает о своей поддержке России в войне с Украиной. Кроме этого, Рэпер нередко появляется в российских пропагандистских медиа, а "вишенкой" можно считать тот факт, что он является автором книги о Владимире Путине.

Андре Мишель Клод Шанклю - француз, является президентом некоммерческой организации "Коллектив Франция - Россия".

Его симпатию к России выдают многочисленные фотографии в соцсетях. Например, со стикером в виде российского триколора, с самим российским триколором (фото вообще датировано еще 2013 годом) или же с георгиевской лентой на груди.