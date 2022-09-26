Білий дім: США "в найближчі дні" оголосять про реакцію на російські псевдореферендуми

Сполучені Штати вже цього тижня планують оголосити про заходи, які буде вжито проти Росії у відповідь на проведення так званих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Що стосується псевдореферендумів, свідками яких ми є, то ми ніколи не визнаємо ці території чимось іншим, окрім як частиною України. Ми будемо й далі працювати з нашими союзниками й партнерами, щоб притягти Росії до відповідальності й підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – наголосила вона.

Представниця Білого дому нагадала, що США готові змусити Росію "платити додаткову швидку й тяжку економічну ціну" у відповідь на "референдуми".

"США ніколи не визнають ці території чимось іншим, окрім як частиною України, і спільно з партнерами відхиляємо будь-який сфальшований наслідок ("референдумів"), який анонсує Росія. Більше про це ви почуєте від нас у найближчі дні", – додала Жан-П’єр.

Як відомо, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають результати псевдореферендумів на окупованих територіях України, і пригрозив Росії серйозними економічними витратами.