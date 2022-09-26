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Білий дім: США "в найближчі дні" оголосять про реакцію на російські псевдореферендуми

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 22:08

Сполучені Штати вже цього тижня планують оголосити про заходи, які буде вжито проти Росії у відповідь на проведення так званих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Що стосується псевдореферендумів, свідками яких ми є, то ми ніколи не визнаємо ці території чимось іншим, окрім як частиною України. Ми будемо й далі працювати з нашими союзниками й партнерами, щоб притягти Росії до відповідальності й підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – наголосила вона.

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Представниця Білого дому нагадала, що США готові змусити Росію "платити додаткову швидку й тяжку економічну ціну" у відповідь на "референдуми".

"США ніколи не визнають ці території чимось іншим, окрім як частиною України, і спільно з партнерами відхиляємо будь-який сфальшований наслідок ("референдумів"), який анонсує Росія. Більше про це ви почуєте від нас у найближчі дні", – додала Жан-П’єр.

Як відомо, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають результати псевдореферендумів на окупованих територіях України, і пригрозив Росії серйозними економічними витратами.

Теми: СШАокупаціявійна
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