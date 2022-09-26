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Белый дом: США "в ближайшие дни" объявят о реакции на российские псевдореферендумы

"Европейская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 22:08

Соединенные Штаты уже на этой неделе планируют объявить о мерах, которые будут приняты против России в ответ на проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге во вторник заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Что касается псевдореферендумов, свидетелями которых мы являемся, то мы никогда не признаем эти территории чем-то другим, кроме как частью Украины. Мы будем и дальше работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности и поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подчеркнула она.

Представительница Белого дома напомнила, что США готовы заставить Россию "платить дополнительную быструю и тяжелую экономическую цену" в ответ на "референдумы".

"США никогда не признают эти территории чем-то другим, кроме как частью Украины, и совместно с партнерами отклоняем любой сфальсифицированный результат ("референдумов"), который анонсирует Россия. Больше об этом вы услышите от нас в ближайшие дни", - добавила Жан-Пьер.

Как известно, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, и пригрозил России серьезными экономическими издержками.

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Темы: СШАоккупациявойна
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