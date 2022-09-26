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"Якість, а не кількість": В ОП кажуть, що додаткова мобілізація можлива, якщо буде потреба

Олександр ШумілінПонеділок, 26 вересня 2022, 22:08
Фото ілюстративне

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк каже, що питання додаткової мобілізації в Україні буде залежати від ситуації на фронті і того, який ефект матиме мобілізація в Росії.

Джерело: коментар Подоляка "Українській правді"

Пряма мова: "Безумовно, математику війни ми набагато краще розуміємо, аніж наші опоненти. Тому практично з перших днів активно формували свої резерви, структурували через ТРО свої кадрові можливості, активно домовлялись про тренінгові центри в тому числі з нашими партнерами. Але війна - це, зрозуміло, постійний процес уточнень, оперативно-тактичних змін, додаткових логістичних дій.

Тому, по-перше, на відміну від росіян, які будуть знову ж таки відправляти на поле бою масу непідготовленого резерву, аби показати кількість, для нас набагато важливіше мати якісно підготовлених спеців. Бо це війна не стрілецького типу, а тяжкої артилерії, складної техніки, спеціального програмного забезпечення. Тому сьогодні важливо мати саме спеців, чим ми й займаємося разом з партнерами. Якість, а не кількість…

І по друге, ми уважно відслідковуємо, як процес мобілізації йде у Росії. Що і як вони там збирають. Яку кількість відправлять на передній край. Як ця маса себе проявить. І вже саме від цього будуть залежати наші корективи, якщо вони будуть потрібні… Тому ще раз повторю: важливо не просто механічно говорити про мобілізацію, про її додаткове проведення. Набагато краще, розуміючи принципи війни, робити ставку на підготовку саме якісних спеців, що суттєво важливіше в сучасній війні".

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Передісторія:

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  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію. За його словами, це необхідно "для захисту країни".

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Теми: мобілізаціяУкраїна
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