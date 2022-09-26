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"Качество, а не количество": В ОП говорят, что дополнительная мобилизация возможна, если будет необходимость

Александр ШумилинПонедельник, 26 сентября 2022, 22:08
Качество, а не количество: В ОП говорят, что дополнительная мобилизация возможна, если будет необходимость
Фото иллюстративное

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что вопрос дополнительной мобилизации в Украине будет зависеть от ситуации на фронте и того, какой эффект будет иметь мобилизация в России.

Источник: комментарий Подоляка "Украинской правде"

Прямая речь: "Безусловно, математику войны мы гораздо лучше понимаем, чем наши оппоненты. Поэтому практически с первых дней активно формировали свои резервы, структурировали через ТРО свои кадровые возможности, активно договаривались о тренинговых центрах в том числе с нашими партнерами. Но война - это, разумеется, постоянный процесс уточнений, оперативно-тактических изменений, дополнительных логистических действий.

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Поэтому, во-первых, в отличие от россиян, которые будут опять же отправлять на поле боя массу неподготовленного резерва, чтобы показать количество, для нас гораздо важнее иметь качественно подготовленных спецов. Потому что это война не стрелкового типа, а тяжелой артиллерии, сложной техники, специального программного обеспечения. Поэтому сегодня важно иметь именно спецов, чем мы и занимаемся вместе с партнерами. Качество, а не количество...

И во-вторых, мы внимательно отслеживаем, как процесс мобилизации идет в России. Что и как они там собирают. Какое количество отправят на передний край. Как эта масса себя проявит. И уже именно от этого будут зависеть наши коррективы, если они будут нужны... Поэтому еще раз повторю: важно не просто механически говорить о мобилизации, о ее дополнительном проведении. Гораздо лучше, понимая принципы войны, делать ставку на подготовку именно качественных спецов, что существенно важнее в современной войне".

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Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации. По его словам, это необходимо "для защиты страны".

Темы: мобилизацияУкраина
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