Зеленський розповів, що під час засідання Ставки обговорювали протидію іранським дронам

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання Ставки у понеділок обговорювалася протидія іранським безпілотникам.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Провів сьогодні (26 вересня – ред.) чергове засідання Ставки. Головна увага – оперативній ситуації на передовій. Заслухали Головнокомандувача, командувачів, керівника розвідки, міністра оборони. Обговорили застосування окупантами нових озброєнь, зокрема іранських безпілотників.

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У постійному робочому режимі працюємо над забезпеченням наших воїнів зброєю та боєприпасами. Всі активні дії українських військових мають бути синхронізовані із застосуванням високоточної зброї. Це один з базових пріоритетів".

Що цьому передувало:

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки верховного Головнокомандувача.