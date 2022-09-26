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Зеленский рассказал, что во время заседания Ставки обсуждали противодействие иранским дронам

Понедельник, 26 сентября 2022, 22:46
Зеленский рассказал, что во время заседания Ставки обсуждали противодействие иранским дронам
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания Ставки в понедельник обсуждалось противодействие иранским беспилотникам.  

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Провел сегодня (26 сентября - ред.) очередное заседание Ставки. Главное внимание - оперативной ситуации на передовой. Заслушали Главнокомандующего, командующих, руководителя разведки, министра обороны. Обсудили применение оккупантами новых вооружений, в частности иранских беспилотников.

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В постоянном рабочем режиме работаем над обеспечением наших воинов оружием и боеприпасами. Все активные действия украинских военных должны быть синхронизированы с применением высокоточного оружия. Это один из базовых приоритетов".

Что этому предшествовало:

  • Президент Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки верховного Главнокомандующего.

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Темы: ЗеленскийИран
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