Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский рассказал, что во время заседания Ставки обсуждали противодействие иранским дронам

Понедельник, 26 сентября 2022, 22:46
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания Ставки в понедельник обсуждалось противодействие иранским беспилотникам.  

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Провел сегодня (26 сентября - ред.) очередное заседание Ставки. Главное внимание - оперативной ситуации на передовой. Заслушали Главнокомандующего, командующих, руководителя разведки, министра обороны. Обсудили применение оккупантами новых вооружений, в частности иранских беспилотников.

В постоянном рабочем режиме работаем над обеспечением наших воинов оружием и боеприпасами. Все активные действия украинских военных должны быть синхронизированы с применением высокоточного оружия. Это один из базовых приоритетов".

Что этому предшествовало:

  • Президент Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки верховного Главнокомандующего.

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: ЗеленскийИран
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Медведев сделал прогноз относительно ядерного удара по Украине

Создадут "Крымский округ" и поставят Рогозина: СМИ узнали о планах РФ на аннексию

В немецкой оппозиции пожаловались на "социальный туризм" со стороны украинцев

В Госдепе не видят признаков того, что Китай планирует поддержать РФ в войне против Украины

Разведка Британии: Путин может объявить аннексию, но это не даст желаемого эффекта в РФ

Оккупированная часть Херсонщины полностью закрыта на выезд – Генштаб ВСУ

Все новости...
Зеленский
30-и послам вручили проект спецтрибунала для наказания России - Зеленский
Турция работает над возможностью переговоров Зеленского и Путина – МИД
Зеленский провел заседание Ставки
Последние новости
12:34
"Зерновая инициатива": 9 балкеров вывезли еще 345 тысяч тонн зерна
12:32
ПВО сбила российский беспилотник-шпион над Херсонщиной
12:32
Изменились правила для выезда за границу мужчин, сопровождающих лиц с инвалидностью
12:28
В Германии подозревают, что утечки газа на "Северных потоках" стали следствием диверсии – СМИ
12:28
Дело Приватбанка: суд Киева возобновил эксвладельцу Боголюбову срок предоставления доказательств
12:27
Глава немецкой оппозиции извинился за обвинения украинцев в "социальном туризме"
12:22
документУлица Жириновского появилась в Москве
12:21
Японский автоконцерн Isuzu изучает возможность прекращения производства в РФ – СМИ
12:18
Nord Stream называет беспрецедентным одновременное повреждение трех ниток газопровода
12:14
Документы готовятся: что у Зеленского решили делать с российскими олигархами
Все новости...