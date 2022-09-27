Блінкен: США готові співпрацювати з новим урядом Італії для підтримки України

США готові співпрацювати з новим італійським урядом для спільної підтримки України.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен

Дослівно: "Після вчорашніх виборів в Італії ми готові працювати з італійським урядом над нашими спільними цілями: підтримкою вільної та незалежної України, повагою до прав людини та побудовою стійкого економічного майбутнього.

Італія - життєво важливий союзник, сильна демократія і цінний партнер".

Передісторія: