Блінкен: США готові співпрацювати з новим урядом Італії для підтримки України

США готові співпрацювати з новим італійським урядом для спільної підтримки України.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен

Дослівно: "Після вчорашніх виборів в Італії ми готові працювати з італійським урядом над нашими спільними цілями: підтримкою вільної та незалежної України, повагою до прав людини та побудовою стійкого економічного майбутнього.

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Італія - життєво важливий союзник, сильна демократія і цінний партнер".

Передісторія:

Попередні результати парламентських виборів в Італії з більшості дільниць підтверджують перемогу коаліції правих разом з партіями-"друзями Путіна". Явка на виборах стала рекордно низькою – 63,95%.

Партія "Брати Італії" отримала свій історично найвищий результат і набрала найбільше голосів - 26%. Цей результат називають тріумфом порівняно з виборами 2018 року, коли партія отримала 4%. Таким чином, майже гарантовано прем’єркою стане її лідерка Джорджія Мелоні.

Партія Мелоні "Брати Італії" має у ЄС імідж праворадикалів та "неофашистів", якого зараз намагається позбутися. Зокрема, вона підтримувала Україну під час війни.

Головна опозиційна партія Італії – Демократична партія – отримала трохи менше 20%, що менше за очікування. Її лідер Енріко Летта оголосив, що піде у відставку з поста лідера партії.