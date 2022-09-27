Блинкен: США готовы сотрудничать с новым правительством Италии для поддержки Украины

США готовы сотрудничать с новым итальянским правительством для совместной поддержки Украины.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен

Дословно: "После вчерашних выборов в Италии мы готовы работать с итальянским правительством над нашими общими целями: поддержкой свободной и независимой Украины, уважением к правам человека и построением устойчивого экономического будущего.

Италия - жизненно важный союзник, сильная демократия и ценный партнер".

Предыстория: