Блинкен: США готовы сотрудничать с новым правительством Италии для поддержки Украины

США готовы сотрудничать с новым итальянским правительством для совместной поддержки Украины.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен

Дословно: "После вчерашних выборов в Италии мы готовы работать с итальянским правительством над нашими общими целями: поддержкой свободной и независимой Украины, уважением к правам человека и построением устойчивого экономического будущего.

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Италия - жизненно важный союзник, сильная демократия и ценный партнер".

Предыстория:

Предварительные результаты парламентских выборов в Италии с большинства участков подтверждают победу коалиции правых вместе с партиями-"друзьями Путина". Явка на выборах стала рекордно низкой - 63,95%.

Партия "Братья Италии" получила свой исторически самый высокий результат и набрала больше всего голосов - 26%. Этот результат называют триумфом по сравнению с выборами 2018 года, когда партия получила 4%. Таким образом, почти гарантированно премьером станет ее лидер Джорджия Мелони.

Партия Мелони "Братья Италии" имеет в ЕС имидж праворадикалов и "неофашистов", от которого сейчас пытается избавиться. В частности, она поддерживала Украину во время войны.

Главная оппозиционная партия Италии - Демократическая партия - получила чуть менее 20%, что меньше ожиданий. Ее лидер Энрико Летта объявил, что уйдет в отставку с поста лидера партии.