Російські окупанти за добу втратили три ППО та понад 500 людей – Генштаб

Російські окупаційні війська протягом доби 26 вересня втратили три ППО, по одному літаку та РСЗВ, 16 танків, а також близько 550 людей особового складу.

Джерело: Генштаб

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Загальні бойові втрати Росії з 24.02 по 27.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 57 750 (+550) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2306 (+16) од;

бойових броньованих машин ‒ 4881 (+24) од;

артилерійських систем – 1378 (+9) од;

РСЗВ – 331 (+1) од;

засоби ППО ‒ 175 (+3) од;

літаків – 261 (+1) од;

гелікоптерів – 224 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7);

крилаті ракети ‒ 241 (+0);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3730 (+19) од;

спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Дані уточнюються.

Що цьому передувало: Російські окупанти ввечері 26 вересня атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе, але українські сили ППО збили ворожі безпілотники.