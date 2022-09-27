Російські окупанти за добу втратили три ППО та понад 500 людей – Генштаб
Вівторок, 27 вересня 2022, 09:15
Російські окупаційні війська протягом доби 26 вересня втратили три ППО, по одному літаку та РСЗВ, 16 танків, а також близько 550 людей особового складу.
Джерело: Генштаб
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Загальні бойові втрати Росії з 24.02 по 27.09 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 57 750 (+550) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 2306 (+16) од;
- бойових броньованих машин ‒ 4881 (+24) од;
- артилерійських систем – 1378 (+9) од;
- РСЗВ – 331 (+1) од;
- засоби ППО ‒ 175 (+3) од;
- літаків – 261 (+1) од;
- гелікоптерів – 224 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7);
- крилаті ракети ‒ 241 (+0);
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3730 (+19) од;
- спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Дані уточнюються.
Що цьому передувало: Російські окупанти ввечері 26 вересня атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе, але українські сили ППО збили ворожі безпілотники.