Российские оккупанты за сутки потеряли три ПВО и более 500 человек – Генштаб
Вторник, 27 сентября 2022, 09:15
Российские оккупационные войска в течение суток 26 сентября потеряли три ПВО, по одному самолету и РСЗО, 16 танков, а также около 550 человек личного состава.
Источник: Генштаб
Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 27.09 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 57 750 (+550) человек ликвидировано;
- танков – 2 306 (+16) ед;
- боевых бронированных машин – 4 881 (+24) ед;
- артиллерийских систем – 1 378 (+9) ед;
- РСЗО – 331 (+1) ед;
- средства ПВО – 175 (+3) ед;
- самолетов – 261 (+1) ед;
- вертолетов – 224 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7);
- крылатые ракеты – 241 (+0);
- корабли / катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3730 (+19) ед;
- специальная техника – 131 (+0).
Данные уточняются.
Что этому предшествовало: Российские оккупанты вечером 26 сентября атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе, но украинские силы ПВО сбили вражеские беспилотники.