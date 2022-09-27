Российские оккупанты за сутки потеряли три ПВО и более 500 человек – Генштаб

Российские оккупационные войска в течение суток 26 сентября потеряли три ПВО, по одному самолету и РСЗО, 16 танков, а также около 550 человек личного состава.

Источник: Генштаб

Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 27.09 ориентировочно составили:

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личного состава – около 57 750 (+550) человек ликвидировано;

танков – 2 306 (+16) ед;

боевых бронированных машин – 4 881 (+24) ед;

артиллерийских систем – 1 378 (+9) ед;

РСЗО – 331 (+1) ед;

средства ПВО – 175 (+3) ед;

самолетов – 261 (+1) ед;

вертолетов – 224 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7);

крылатые ракеты – 241 (+0);

корабли / катера – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3730 (+19) ед;

специальная техника – 131 (+0).

Данные уточняются.

Что этому предшествовало: Российские оккупанты вечером 26 сентября атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе, но украинские силы ПВО сбили вражеские беспилотники.