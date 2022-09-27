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Российские оккупанты за сутки потеряли три ПВО и более 500 человек – Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 09:15
Уничтоженная техника, иллюстартивное фото с Facebook Генштаба

Российские оккупационные войска в течение суток 26 сентября потеряли три ПВО, по одному самолету и РСЗО, 16 танков, а также около 550 человек личного состава. 

Источник: Генштаб

Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 27.09 ориентировочно составили: 

  • личного состава – около 57 750 (+550) человек ликвидировано;
  • танков – 2 306 (+16) ед;
  • боевых бронированных машин – 4 881 (+24) ед;
  • артиллерийских систем – 1 378 (+9) ед;
  • РСЗО – 331 (+1) ед;
  • средства ПВО – 175 (+3) ед;
  • самолетов – 261 (+1) ед;
  • вертолетов – 224 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7);
  • крылатые ракеты – 241 (+0);
  • корабли / катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3730 (+19) ед;
  • специальная техника – 131 (+0).

Данные уточняются.

Что этому предшествовало: Российские оккупанты вечером 26 сентября атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе, но украинские силы ПВО сбили вражеские беспилотники.

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Темы: войнаГенштабРосcия
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