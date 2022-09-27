Росіяни випустили 10 ракет по інфраструктурних об'єктах Запоріжжя

Обстріли міста Запоріжжя стали майже щоденними, у ніч на 27 вересня російські війська випустили 10 ракет С-300 в об’єкти інфраструктури.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух

Пряма мова: "Ворог знову поцілив десятьма ракетами С300 в об’єкти інфраструктури обласного центру. На місцях уражень виникли пожежі. Там працюють рятувальники".

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Деталі: Також пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби станом на 09:00 ранку відновлюють мережу.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Пряма мова: "Ворог майже щодня атакує місто. Треба бути максимально обережним. Правила безпеки рятують життя".