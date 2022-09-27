Россияне выпустили 10 ракет по инфраструктурным объектам Запорожья

Обстрелы города Запорожья стали почти ежедневными, в ночь на 27 сентября российские войска выпустили 10 ракет С-300 в объекты инфраструктуры.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух

Прямая речь: "Враг снова попал десятью ракетами С300 в объекты инфраструктуры областного центра. На местах поражений возникли пожары. Там работают спасатели".

Детали: Также повреждена линия электропередач. Профильные службы по состоянию на 09:00 утра восстанавливают сеть.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Прямая речь: "Враг почти каждый день атакует город. Надо быть максимально аккуратным. Правила безопасности спасают жизнь".