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Россияне выпустили 10 ракет по инфраструктурным объектам Запорожья

Елена РощинаВторник, 27 сентября 2022, 09:51

Обстрелы города Запорожья стали почти ежедневными, в ночь на 27 сентября российские войска выпустили 10 ракет С-300 в объекты инфраструктуры.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух

Прямая речь: "Враг снова попал десятью ракетами С300 в объекты инфраструктуры областного центра. На местах поражений возникли пожары. Там работают спасатели".

Детали: Также повреждена линия электропередач. Профильные службы по состоянию на 09:00 утра восстанавливают сеть.

По предварительной информации, пострадавших нет.

 
 

Прямая речь: "Враг почти каждый день атакует город. Надо быть максимально аккуратным. Правила безопасности спасают жизнь".

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Темы: Запорожьевойна
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