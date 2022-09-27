Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти залучили росіян до "голосування" на псевдореферендумі в Маріуполі – радник мера

"Українська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 13:14
Окупанти залучили росіян до голосування на псевдореферендумі в Маріуполі – радник мера
"Референдум" у Маріуполі, фото з Telegram Петра Андрющенка

У захопленому Маріуполі Донецької області до участі у псевдореферендумі залучили для "масовості" громадян Росії.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Задля масовості "голосування" до "референдуму" залучені цивільні окупанти – робітники російських підрядників. Тобто громадяни Росії відкрито вирішують долю "волевиявлення" українського Маріуполя".

Реклама:

Деталі: Андрющенко додав, що в останній день псевдореферендуму окупанти влаштовують "показові вистави на виборчих дільницях". Зокрема, запланували похід на "голосування" Маріупольського оркестру та акторів Драматичного театру Маріуполя. 

Передісторія: В окупованому росіянами Маріуполі Донецької області за день до завершення псевдореферендуму вже говорять про 77% явки і намагаються змусити людей до "голосування".

Теми: МаріупольреферендумРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Маріуполь
Путін "відкрив" школу у розбомбленому росіянами Маріуполі: до диктатора вивели дитину, щоб "подякувала"
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: