Окупанти залучили росіян до "голосування" на псевдореферендумі в Маріуполі – радник мера

"Референдум" у Маріуполі, фото з Telegram Петра Андрющенка

У захопленому Маріуполі Донецької області до участі у псевдореферендумі залучили для "масовості" громадян Росії.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Задля масовості "голосування" до "референдуму" залучені цивільні окупанти – робітники російських підрядників. Тобто громадяни Росії відкрито вирішують долю "волевиявлення" українського Маріуполя".

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Деталі: Андрющенко додав, що в останній день псевдореферендуму окупанти влаштовують "показові вистави на виборчих дільницях". Зокрема, запланували похід на "голосування" Маріупольського оркестру та акторів Драматичного театру Маріуполя.

Передісторія: В окупованому росіянами Маріуполі Донецької області за день до завершення псевдореферендуму вже говорять про 77% явки і намагаються змусити людей до "голосування".