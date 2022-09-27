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Окупанти залучили росіян до "голосування" на псевдореферендумі в Маріуполі – радник мера

"Українська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 13:14
"Референдум" у Маріуполі, фото з Telegram Петра Андрющенка

У захопленому Маріуполі Донецької області до участі у псевдореферендумі залучили для "масовості" громадян Росії.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Задля масовості "голосування" до "референдуму" залучені цивільні окупанти – робітники російських підрядників. Тобто громадяни Росії відкрито вирішують долю "волевиявлення" українського Маріуполя".

Деталі: Андрющенко додав, що в останній день псевдореферендуму окупанти влаштовують "показові вистави на виборчих дільницях". Зокрема, запланували похід на "голосування" Маріупольського оркестру та акторів Драматичного театру Маріуполя. 

Передісторія: В окупованому росіянами Маріуполі Донецької області за день до завершення псевдореферендуму вже говорять про 77% явки і намагаються змусити людей до "голосування".

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Теми: МаріупольреферендумРосія
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