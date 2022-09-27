Оккупанты привлекли россиян к "голосованию" на псевдореферендуме в Мариуполе – советник мэра

"Референдум" в Мариуполе, фото из Telegram Петра Андрющенко

В захваченном Мариуполе Донецкой области к участию в псевдореферендуме привлекли для "массовости" граждан России.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Для массовости "голосования" к "референдуму" привлечены гражданские оккупанты – рабочие российских подрядчиков. То есть граждане России открыто решают судьбу "волеизъявления" украинского Мариуполя".

Реклама:

Детали: Андрющенко добавил, что в последний день псевдореферендума оккупанты устраивают "показательные представления на избирательных участках". В частности, запланирован поход на "голосование" Мариупольского оркестра и актеров Драматического театра Мариуполя.

Предыстория: В оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области за день до завершения псевдореферендума уже говорят о 77% явки и пытаются принудить людей к "голосованию".