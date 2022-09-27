Ще четверо російських бойовиків отримали від 10 до 15 років тюрми

Рішенням суду ще 4 бойовики терористичних організацій "Л/ДНР" отримали реальні строки ув’язнення терміном від 10 до 15 років.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що зловмисники у складі російських окупаційних військ воювали на Харківському, Луганському та Донецькому напрямках.

Зокрема, вирок 14 років позбавлення волі отримав ворожий "снайпер-радіотелефоніст", якого бійці ЗСУ взяли в полон у Момотовому на Харківщині.

Встановлено, що 23-річний громадянин РФ, мобілізований із Донецька, воював проти українського війська в окремому стрілецько-снайперському взводі 3 батальйону 115 полку так званого "ДНР" зс РФ.

У своєму підрозділі він відповідав за польовий зв’язок і забезпечував пропускний режим на блокпостах у районі населених пунктів Веселе, Кутузівка та Момотове. Брав участь у бойових діях під селом Бобрівка.

У полон бойовик потрапив разом зі своїм взводом під час звільнення селища Момотове.

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Іншого бойовика, уродженця Антрациту, стрільця 208 полку так званої "народної міліції ЛНР", бійці ЗСУ взяли у полон під час боїв у районі міста Рубіжне на Луганщині.

Враховуючи той факт, що бойовик є громадянином України, за перехід на бік ворога в період збройного конфлікту йому інкриміновано державну зраду.

Таким чином, його засуджено до 15 років позбавлення волі за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Двом іншим захопленим у полон бойовикам судді винесли вирок 10 років позбавлення волі.

Один із них - "старший стрілкць" гранатометного взводу незаконного воєнного формування "ЛНР", який потрапив у полон під час боїв за Сєвєродонецьк.

Досудове розслідування встановило, що колишній шахтар вже досить давно не працює за фахом. Починаючи з 2006 року, був тричі засуджений за торгівлю наркотиками. Востаннє звільнився тільки у 2021-му і одразу вступив до складу незаконного збройного формування.

Інший бойовик - мешканець селища Зимогір’я Луганської області. Воював у складі так званого "2 армійського корпусу" російських окупаційних військ на території Луганської та Донецької областей.

Перед широкомасштабним вторгненням рф, у грудні 2021 року, його мобілізували і на фронт він вже потрапив як "стрілець".

Свій "бойовий досвід" розпочав зі штурму українських позицій у районі Кремінної.

Після захоплення окупаційними військами Сєвєродонецька брав участь у "зачистках" міста. Разом зі співслуживцями зламував і грабував покинуті мешканцями квартири.

На початку серпня у ближньому бою в районі Соледару українські захисники захопили його у полон разом із шістьма іншими бойовиками так званого "2 армійського корпусу", тоді як решта підрозділу була знищена.

Обох бойовиків суд визнав винним за двома статтями Кримінального кодексу України.