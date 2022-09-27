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Еще четверо российских боевиков получили от 10 до 15 лет тюрьмы

Валентина РоманенкоВторник, 27 сентября 2022, 14:31
Еще четверо российских боевиков получили от 10 до 15 лет тюрьмы
инфографика СБУ

Решением суда еще 4 боевика террористических организаций "Л/ДНР" получили реальные сроки заключения сроком от 10 до 15 лет.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что злоумышленники в составе российских оккупационных войск воевали на Харьковском, Луганском и Донецком направлениях.

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В частности, приговор 14 лет лишения свободы получил вражеский "снайпер-радиотелефонист", которого бойцы ВСУ взяли в плен в Момотовом на Харьковщине.

Установлено, что 23-летний гражданин РФ, мобилизованный из Донецка, воевал против украинской армии в отдельном стрелково-снайперском взводе 3 батальона 115 полка так называемого "ДНР" ВС РФ.

В своем подразделении он отвечал за полевую связь и обеспечивал пропускной режим на блокпостах в районе населенных пунктов Веселое, Кутузовка и Момотово. Участвовал в боевых действиях под селом Бобровка.

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В плен боевик попал вместе со своим взводом во время освобождения поселка Момотово.

Другого боевика, уроженца Антрацита, стрелка 208 полка так называемой "народной милиции ЛНР", бойцы ВСУ взяли в плен во время боев в районе города Рубежное Луганской области.

Учитывая тот факт, что боевик является гражданином Украины, за переход на сторону врага в период вооруженного конфликта ему инкриминируется государственная измена. Таким образом, он приговорен к 15 годам лишения свободы по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Двум другим захваченным в плен боевикам судьи вынесли приговор 10 лет лишения свободы.

Один из них - "старший стрелок" гранатометного взвода незаконного военного формирования "ЛНР", который попал в плен во время боев за Северодонецк.

Досудебное расследование установило, что бывший шахтер уже достаточно давно не работает по специальности. Начиная с 2006 года, был трижды осужден за торговлю наркотиками. Последний раз освободился только в 2021-м и сразу вступил в состав незаконного вооруженного формирования.

Другой боевик - житель поселка Зимогорье Луганской области. Воевал в составе так называемого "2 армейского корпуса" российских оккупационных войск на территории Луганской и Донецкой областей.

Перед широкомасштабным вторжением РФ, в декабре 2021 года, его мобилизовали и на фронт он уже попал как "стрелок".

Свой "боевой опыт" начал со штурма украинских позиций в районе Кременной.

После захвата оккупационными войсками Северодонецка участвовал в "зачистках" города. Вместе с сослуживцами взламывал и грабил брошенные жителями квартиры.

В начале августа в ближнем бою в районе Соледара украинские защитники захватили его в плен вместе с шестью другими боевиками так называемого "2 армейского корпуса", тогда как остальные подразделения были уничтожены.

Обоих боевиков суд признал виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Темы: СБУвойна
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