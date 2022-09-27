Над Миколаївщиною знищили російський штурмовик Су-25
Вівторок, 27 вересня 2022, 15:31
Українські військові на півдні країни збили російський літак Су-25.
Джерело: ерчник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат на онлайн-брифінгу в Military Media Center 27 вересня, Повітряне командування "Південь"
Пряма мова: "З найприємніших новин – окрім трьох безпілотників, буквально кілька годин тому, близько 13.30 збито черговий штурмовик російських окупантів Су-25.
Реклама:
Сталося це на Херсонщині".
Деталі: Пізніше Повітряне командування "Південь" уточнило, що літак було знищено в Баштанському районі Миколаївщини воїнами зенітної ракетної Одеської бригади.