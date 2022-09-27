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Над Миколаївщиною знищили російський штурмовик Су-25

Валентина РоманенкоВівторок, 27 вересня 2022, 15:31
Над Миколаївщиною знищили російський штурмовик Су-25
ілюстративне фото

Українські військові на півдні країни збили російський літак Су-25.

Джерело: ерчник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат на онлайн-брифінгу в Military Media Center 27 вересня, Повітряне командування "Південь"

Пряма мова: "З найприємніших новин – окрім трьох безпілотників, буквально кілька годин тому, близько 13.30 збито черговий штурмовик російських окупантів Су-25.

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Сталося це на Херсонщині".

Деталі: Пізніше Повітряне командування "Південь" уточнило, що літак було знищено в Баштанському районі Миколаївщини воїнами зенітної ракетної Одеської бригади.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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