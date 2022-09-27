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ЗСУ зранку знищили всі іранські безпілотники, які атакували Миколаївщину

"Українська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 09:48
Shahed-136, фото з DEFENSE EXPRESS

Протиповітряна оборона ВМС ЗСУ зранку 27 вересня знищила три іранські безпілотники-камікадзе "Shahed-136", які атакували Миколаївщину. 

Джерело: Повітряні сили Збройних сил України в Telegram

Дослівно: "Близько 8 години ранку протиповітряною обороною Військово-морських сил Збройних сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе "Shahed-136", які атакували Миколаївщину".

Деталі: Збройні сили додали, що набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе та шукають ефективні методи протидії баражуючим боєприпасам.

Виправлено: Раніше Повітряні сили повідомили, що зранку 27 вересня знищено безпілотники, які атакували Одещину, а не Миколаївщину.

Що цьому передувало:

  • Російські війська в ніч на 27 вересня вдарили по центру Миколаєва, внаслідок чого пошкоджено низку цивільних об’єктів у центрі міста: будинки, магазини, мережу водопроводу.
  • Російські окупанти ввечері 26 вересня атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе, але українські сили ППО збили ворожі безпілотники.

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Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотникиМиколаївська область
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