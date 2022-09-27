Над Николаевской областью уничтожен российский штурмовик Су-25

Украинские военные на юге страны сбили российский самолет Су-25.

Источник: спивер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат на онлайн-брифинге в Military Media Center 27 сентября, Воздушное командование "Юг"

Прямая речь: "Из самых приятных новостей - кроме трех беспилотников, буквально несколько часов назад, около 13.30 сбит очередной штурмовик российских оккупантов Су-25.

Произошло это на Херсонщине".

Детали: Позже Воздушное командование "Юг" уточнило, что самолет был уничтожен в Баштанском районе Николаевщины воинами зенитной ракетной Одесской бригады.