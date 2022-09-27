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Нацгвардія на понад 50 млн купила квартири у компанії нардепа від ОПЗЖ – ЗМІ

Роман ПетренкоВівторок, 27 вересня 2022, 15:33
ісаєнко, фото з фейсбуку

Національна гвардія купила житло для військовослужбовців у структури, бенефеціаром якої є народний депутат від вже забороненої проросійської партії ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко.

Джерело: Bihus.info

Деталі: За даними журналістів, усього за 26 квартир заплатити 54 мільйони гривень.

Увагу журналістів привернула кампанія, якій перераховувала гроші Нацгвардія – це закритий венчурний фонд "Княгиня Ярославна". 

Фонд "Княгиня Ярославна" зазначений в усіх електронних майнових деклараціях, поданих нардепом Дмитром Ісаєнком (2019-2021 рр.).

У деклараціях Ісаєнко зазначає себе кінцевим бенефіціаром фонду "Княгиня Ярославна". Щобільше, щороку Ісаєнко декларував мільйонні дивіденди від "Княгині Ярославни": у 2019-му цей фонд приніс йому 31,5 млн грн дивідендів, у 2020-му 67 млн, у 2021-му майже 114,5 млн.

Як свідчать відкриті джерела, фонд "Княгиня Ярославна" збирає кошти на будівництво житла, яке зводить група компаній Perfect Group.

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У 2019 Perfect Group і фонд "Княгиня Ярославна" фігурували у кримінальному провадженні за підозрою у несплаті податків.

Довідково: Ісаєнко став депутатом у 2019-му році. До парламенту пройшов від "Опозиційної платформи - За життя".

Коли партію ОПЗЖ заборонили, а фракцію у парламенті розпустили, Ісаєнко перейшов у депутатську групу "Відновлення України".

Що передувало:

  • 14 квітня фракція ОПЗЖ призупинила свою діяльність за рішенням РНБО, проте її депутати все одно продовжують відвідувати засідання Верховної Ради.
  • Одного з депутатів від ОПЗЖ вже позбавили мандату. Держзрадник Ілля Кива, який підтримував російське вторгнення в Україну, перестав бути нардепом ще у березні.

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Теми: ОПЗЖНацгвардіяквартириВерховна Рада
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