Нацгвардия на более чем 50 млн купила квартиры у компании нардепа от ОПЗЖ - СМИ

Национальная гвардия купила жилье для военнослужащих у структуры, бенефециаром которой является народный депутат от уже запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Дмитрий Исаенко.

Источник: Bihus.info

Детали: По данным журналистов, всего за 26 квартир заплатить 54 миллиона гривен.

Внимание журналистов привлекла кампания, которой перечисляла деньги Нацгвардия - это закрытый венчурный фонд "Княгиня Ярославна".

Фонд "Княгиня Ярославна" указан во всех электронных имущественных декларациях, поданных нардепом Дмитрием Исаенко (2019-2021 гг.).

В декларациях Исаенко отмечает себя конечным бенефициаром фонда "Княгиня Ярославна". Более того, ежегодно Исаенко декларировал миллионные дивиденды от "Княгини Ярославны": в 2019-м этот фонд принес ему 31,5 млн грн дивидендов, в 2020-м 67 млн, в 2021-м почти 114,5 млн.

Как свидетельствуют открытые источники, фонд "Княгиня Ярославна" собирает средства на строительство жилья, которое возводит группа компаний Perfect Group.

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В 2019 году Perfect Group и фонд "Княгиня Ярославна" фигурировали в уголовном производстве по подозрению в неуплате налогов.

Справка: Исаенко стал депутатом в 2019-м году. В парламент прошел от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Когда партию ОПЗЖ запретили, а фракцию в парламенте распустили, Исаенко перешел в депутатскую группу "Восстановление Украины".

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