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В ОП вважають витік газу на газопроводі терактом Росії перед зимою

"Українська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 16:14
Ілюстративне ФОТО З САЙТУ ПРОЄКТУ NORD STREAM 2

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав спланованим терактом з боку Росії інцидент із масштабним витоком газу на газопроводі "Північний потік-1".

Джерело: Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Масштабний "витік газу" з ПП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. РФ хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою".

Деталі: Подоляк додав, що найкраща відповідь Росії та інвестиція в безпеку – танки для України, зокрема німецькі.

Передісторія: 

  • У ніч проти 26 вересня витік газу зафіксовано з обох ниток "Північного потоку-1" – у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм. Також стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік-2".
  • Nord Stream називає безпрецедентним одночасне пошкодження трьох ниток газопроводу
  • У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій.

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Теми: Офіс президентаПівнічний потік-2Росіягаз
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