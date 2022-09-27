В ОП вважають витік газу на газопроводі терактом Росії перед зимою

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав спланованим терактом з боку Росії інцидент із масштабним витоком газу на газопроводі "Північний потік-1".

Джерело: Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Масштабний "витік газу" з ПП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. РФ хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою".

Деталі: Подоляк додав, що найкраща відповідь Росії та інвестиція в безпеку – танки для України, зокрема німецькі.

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