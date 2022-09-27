В ОП вважають витік газу на газопроводі терактом Росії перед зимою
Вівторок, 27 вересня 2022, 16:14
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав спланованим терактом з боку Росії інцидент із масштабним витоком газу на газопроводі "Північний потік-1".
Джерело: Подоляк в Twitter
Пряма мова: "Масштабний "витік газу" з ПП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. РФ хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою".
Деталі: Подоляк додав, що найкраща відповідь Росії та інвестиція в безпеку – танки для України, зокрема німецькі.
Передісторія:
- У ніч проти 26 вересня витік газу зафіксовано з обох ниток "Північного потоку-1" – у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм. Також стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік-2".
- Nord Stream називає безпрецедентним одночасне пошкодження трьох ниток газопроводу
- У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій.