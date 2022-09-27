В ОП считают утечку газа на газопроводе терактом России перед зимой

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал спланированным терактом со стороны России инцидент с масштабной утечкой газа на газопроводе "Северный поток-1".

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Масштабная "утечка газа" с СП-1 – это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. РФ хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой".

Детали: Подоляк добавил, что лучший ответ России и инвестиция в безопасность - танки для Украины, в частности немецкие.

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