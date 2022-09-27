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В ОП считают утечку газа на газопроводе терактом России перед зимой

"Украинская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 16:14
В ОП считают утечку газа на газопроводе терактом России перед зимой
Иллюстративное ФОТО С САЙТА ПРОЕКТА NORD STREAM 2

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал спланированным терактом со стороны России инцидент с масштабной утечкой газа на газопроводе "Северный поток-1".

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Масштабная "утечка газа" с СП-1 – это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. РФ хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой".

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Детали: Подоляк добавил, что лучший ответ России и инвестиция в безопасность - танки для Украины, в частности немецкие.

Предыстория: 

  • В ночь на 26 сентября утечка газа зафиксирована из обеих ниток "Северного потока-1" – в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм. Также произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток-2".
  • Nord Stream называет беспрецедентным одновременное повреждение трех ниток газопровода.
  • В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий.

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Темы: Офис президентаСеверный поток-2Росcиягаз
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