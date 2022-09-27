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Нацгвардія показала бій від першої особи і взяття в полон 2 російських майорів

Олександр ШумілінВівторок, 27 вересня 2022, 16:49
Нацгвардія показала бій від першої особи і взяття в полон 2 російських майорів
скриншот

Національна гвардія Україна опублікувала відео взяття у полон 15 російських військових, серед яких було 2 майора.

Джерело: повідомлення НГУ

Дослівно: "Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку, військовослужбовці Національної гвардії України "демілітаризували" та взяли в полон 15 військових рф, серед яких 2 майора.

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Нацгвардійці спільно з підрозділами Збройних Сил України продовжують звільняти населені пункти Харківщини від російських окупантів".

Передісторія:

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Теми: Нацгвардіявійнаполонені
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