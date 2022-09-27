Нацгвардія показала бій від першої особи і взяття в полон 2 російських майорів
Вівторок, 27 вересня 2022, 16:49
Національна гвардія Україна опублікувала відео взяття у полон 15 російських військових, серед яких було 2 майора.
Джерело: повідомлення НГУ
Дослівно: "Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку, військовослужбовці Національної гвардії України "демілітаризували" та взяли в полон 15 військових рф, серед яких 2 майора.
Нацгвардійці спільно з підрозділами Збройних Сил України продовжують звільняти населені пункти Харківщини від російських окупантів".
Передісторія:
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