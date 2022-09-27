Нацгвардия показала бой от первого лица и взятие в плен 2 российских майоров

Национальная гвардия Украины опубликовала видео взятия в плен 15 российских военных, среди которых было 2 майора.

Источник: сообщение НГУ

Дословно: "Во время контрнаступления на Изюмском направлении, военнослужащие Национальной гвардии Украины "демилитаризовали" и взяли в плен 15 военных рф, среди которых 2 майора.

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Нацгвардейцы совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины продолжают освобождать населенные пункты Харьковщины от российских оккупантов".

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