Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Нацгвардия показала бой от первого лица и взятие в плен 2 российских майоров

Александр ШумилиВторник, 27 сентября 2022, 16:49

Национальная гвардия Украины опубликовала видео взятия в плен 15 российских военных, среди которых было 2 майора.

Источник: сообщение НГУ

Дословно: "Во время контрнаступления на Изюмском направлении, военнослужащие Национальной гвардии Украины "демилитаризовали" и взяли в плен 15 военных рф, среди которых 2 майора.

Нацгвардейцы совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины продолжают освобождать населенные пункты Харьковщины от российских оккупантов".

Предыстория:

  • Во вторник председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что поселок городского типа Купянск-Узловой, расположенный на левом берегу реки Оскол, деоккупирован.

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: Нацгвардиявойнапленные
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем $1 млрд

Оккупанты начали озвучивать результаты своих псевдореферендумов

Блинкен: Украина может применять западное оружие в регионах, где РФ провела "референдумы"

Российский "Газпром" угрожает "Нафтогазу" санкциями: какие могут быть последствия

Бывшие власти Болгарии разрешили построить российский газопровод для "изоляции Украины" – СМИ

В Швеции сообщили о зафиксированных взрывах на маршрутах "Северных потоков"

Все новости...
Нацгвардия
Шестеро из освобожденных из плена РФ нацгвардейцев имеют тяжелые травмы
Нацгвардия на более чем 50 млн купила квартиры у компании нардепа от ОПЗЖ - СМИ
"Под каждой подушкой граната": на Харьковщине оккупанты минировали дома и школы
Последние новости
05:35
ISW прогнозирует, как Россия "переформулирует свое вторжение в Украину"
04:50
Референдум на Кубе поддержал однополые браки
03:52
На освобожденных территориях Харьковщины зафиксировано более полутысячи военных преступлений РФ – МВД
02:54
Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем $1 млрд
02:18
ВСУ уничтожили 58 захватчиков и почти 80 единиц вражеской техники - ОК "Юг"
01:33
Россия будет поставлять в Афганистан нефтепродукты, газ и пшеницу – СМИ
00:57
Враг из САУ ударил по общине на Сумщине
00:30
Россия опять пытается сорвать зерновую инициативу – Зеленский
00:20
Украина не прошла в дивизион "А" Лиги Наций
00:18
Зеленский о фронте: Без деталей, но мы продвигаемся вперед
Все новости...