РосЗМІ пишуть, що Шойгу особисто їздить по полігонах із мобілізованими

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу начебто самостійно перевірив хід підготовки росіян, призваних із запасу, на військових полігонах Західного військового округу.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Агентство розповідає, що Шойгу особисто проінспектував "практичні заняття з вогневої, тактичної та медичної підготовки".

На полігоні він заслухав доповіді заступника міністра оборони генерал-полковника Юнус-Бека Євкурова і начальника Головного управління бойової підготовки ЗС РФ генерал-полковника Івана Бувальцева про "проходження мобілізованими курсу бойової підготовки за різними військово-обліковими спеціальностями, а також подальшого бойового злагодження у складі підрозділів".

Дослівно: "Заняття проходять із підвищеною інтенсивністю, зокрема в нічний час.

Глава військового відомства звернув особливу увагу командування на умови розміщення та забезпечення мобілізованих гарячим харчуванням як у розташуванні частини, так і на полігонах".

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