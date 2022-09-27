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РосЗМІ пишуть, що Шойгу особисто їздить по полігонах із мобілізованими

"Українська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 18:10
Фото ілюстративне

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу начебто самостійно перевірив хід підготовки росіян, призваних із запасу, на військових полігонах Західного військового округу.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Агентство розповідає, що Шойгу особисто проінспектував "практичні заняття з вогневої, тактичної та медичної підготовки".

На полігоні він заслухав доповіді заступника міністра оборони генерал-полковника Юнус-Бека Євкурова і начальника Головного управління бойової підготовки ЗС РФ генерал-полковника Івана Бувальцева про "проходження мобілізованими курсу бойової підготовки за різними військово-обліковими спеціальностями, а також подальшого бойового злагодження у складі підрозділів".

Дослівно: "Заняття проходять із підвищеною інтенсивністю, зокрема в нічний час.

Глава військового відомства звернув особливу увагу командування на умови розміщення та забезпечення мобілізованих гарячим харчуванням як у розташуванні частини, так і на полігонах".

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Теми: пропагандаРосіяармія
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