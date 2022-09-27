РосСМИ пишут, что Шойгу лично ездит по полигонам с мобилизованными

Министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы самостоятельно проверил ход подготовки россиян, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа России.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Агентство рассказывает, что Шойгу лично проинспектировал "практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке".

На полигоне он заслушал доклады заместителя министра обороны генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковника Ивана Бувальцева о "прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также дальнейшего боевого слаживания в составе подразделений".

Дословно: "Занятия проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.

Глава военного ведомства обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах".

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