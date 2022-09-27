Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РосСМИ пишут, что Шойгу лично ездит по полигонам с мобилизованными

"Украинская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 18:10
РосСМИ пишут, что Шойгу лично ездит по полигонам с мобилизованными
Фото иллюстративное

Министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы самостоятельно проверил ход подготовки россиян, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа России.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Агентство рассказывает, что Шойгу лично проинспектировал "практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке".

Реклама:

На полигоне он заслушал доклады заместителя министра обороны генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковника Ивана Бувальцева о "прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также дальнейшего боевого слаживания в составе подразделений".

Дословно: "Занятия проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.

Глава военного ведомства обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Мобилизация в РФ может дополнительно ударить по российской экономике из-за призыва тысяч работников и бегства еще тысяч за границу.
  • Оперативная группа по призыву начала выдавать повестки военнообязанным россиянам прямо на границе с Грузией.

Темы: пропагандаРосcияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
пропаганда
ЕС: Политика Маска в отношении Twitter способствовала увеличению роспропаганды
Российские хоккеисты вышли на лед с Z-символами и поддержали войну
Культ Сталина. Какими будут новые учебники по истории в России и на временно оккупированных территориях
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: