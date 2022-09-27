Мобілізація в Росії: на кордоні з Грузією почали видавати повістки

Оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам прямо на кордоні з Грузією.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС" з посиланням на прес-службу глави й уряду Північної Осетії

Дослівно: "На кордоні з Грузією працює оперативна група із призову, серед них представники військкомату та органи представницької влади. Вони на виїзді перевіряють, чи військовозобов'язана людина, чи підлягає призову".

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Деталі: Якщо є підтвердження, що громадянин підлягає призову, йому вручають повістку.

Повідомляється, що зараз на кордоні в черзі стоїть приблизно 5,5 тис. автомобілів. На КПП "Верхній Ларс" дозволено піший перехід через кордон.

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