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Мобілізація в Росії: на кордоні з Грузією почали видавати повістки

Станіслав ПогоріловВівторок, 27 вересня 2022, 15:50
Фото: "ТАСС"

Оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам прямо на кордоні з Грузією.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС" з посиланням на прес-службу глави й уряду Північної Осетії

Дослівно: "На кордоні з Грузією працює оперативна група із призову, серед них представники військкомату та органи представницької влади. Вони на виїзді перевіряють, чи військовозобов'язана людина, чи підлягає призову".

Деталі: Якщо є підтвердження, що громадянин підлягає призову, йому вручають повістку.

Повідомляється, що зараз на кордоні в черзі стоїть приблизно 5,5 тис. автомобілів. На КПП "Верхній Ларс" дозволено піший перехід через кордон.

Що було раніше:

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.
  • 26 вересня ФСБ відправила БТР на кордон із Грузією і стежитимуть за тим, щоб резервісти не виїхали за кордон нібито "без оформлення прикордонних формальностей".
  • Раніше повідомлялося, що у Кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон.
  • Чоловікам мобілізаційного віку після "референдумів" заборонять виїжджати з Росії, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на співрозмовників у владі.

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Теми: війнамобілізаціяРосіяГрузія
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