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Частина співробітників Російського футбольного союзу відмовилася повертатися в РФ після виїзного матчу

"Українська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 19:45
Фото ілюстративне

Декілька співробітників Російського футбольного союзу відмовилися повертатися до РФ з Киргизстану після товариського матчу в Бішкеку.

Джерело: повідомлення sport.ua

Деталі: В Росію не повернулися п'ятеро співробітників збірної через часткову мобілізацію. Йдеться про адміністративний штаб команди. В РФС відмовилися коментувати цю інформацію, а співробітники, які не повернулися, заявили, що полетіли у відпустку.

Що цьому передувало: Збірна росії з рахунком 2:1 обіграла команду Киргизстану у товариському матчі, що відбувся 24 вересня.

Пізніше російські ЗМІ писали, що кільком співробітникам РФС прийшли повістки з військкомату.

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Теми: Росіяспортмобілізація
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