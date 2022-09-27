Частина співробітників Російського футбольного союзу відмовилася повертатися в РФ після виїзного матчу
Вівторок, 27 вересня 2022, 19:45
Декілька співробітників Російського футбольного союзу відмовилися повертатися до РФ з Киргизстану після товариського матчу в Бішкеку.
Джерело: повідомлення sport.ua
Деталі: В Росію не повернулися п'ятеро співробітників збірної через часткову мобілізацію. Йдеться про адміністративний штаб команди. В РФС відмовилися коментувати цю інформацію, а співробітники, які не повернулися, заявили, що полетіли у відпустку.
Що цьому передувало: Збірна росії з рахунком 2:1 обіграла команду Киргизстану у товариському матчі, що відбувся 24 вересня.
Пізніше російські ЗМІ писали, що кільком співробітникам РФС прийшли повістки з військкомату.
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