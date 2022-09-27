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Часть сотрудников Российского футбольного союза отказалась возвращаться в РФ после выездного матча

"Украинская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 19:45
Часть сотрудников Российского футбольного союза отказалась возвращаться в РФ после выездного матча
Фото иллюстративное

Несколько сотрудников Российского футбольного союза отказались возвращаться в РФ из Кыргызстана после товарищеского матча в Бишкеке.

Источник: сообщение sport.ua

Детали: В Россию не вернулись пятеро сотрудников сборной из-за частичной мобилизации. Речь идет об административном штабе команды. В РФС отказались комментировать эту информацию, а сотрудники, которые не вернулись, заявили, что улетели в отпуск.

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Что этому предшествовало: Сборная России со счетом 2:1 обыграла команду Кыргызстана в товарищеском матче, который состоялся 24 сентября.

Позже российские СМИ писали, что нескольким сотрудникам РФС пришли повестки из военкомата.

Темы: Росcияспортмобилизация
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