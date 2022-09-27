Часть сотрудников Российского футбольного союза отказалась возвращаться в РФ после выездного матча
Вторник, 27 сентября 2022, 19:45
Несколько сотрудников Российского футбольного союза отказались возвращаться в РФ из Кыргызстана после товарищеского матча в Бишкеке.
Источник: сообщение sport.ua
Детали: В Россию не вернулись пятеро сотрудников сборной из-за частичной мобилизации. Речь идет об административном штабе команды. В РФС отказались комментировать эту информацию, а сотрудники, которые не вернулись, заявили, что улетели в отпуск.
Что этому предшествовало: Сборная России со счетом 2:1 обыграла команду Кыргызстана в товарищеском матче, который состоялся 24 сентября.
Позже российские СМИ писали, что нескольким сотрудникам РФС пришли повестки из военкомата.
ВИДЕО ДНЯ