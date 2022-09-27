Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Часть сотрудников Российского футбольного союза отказалась возвращаться в РФ после выездного матча

"Украинская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 19:45
Фото иллюстративное

Несколько сотрудников Российского футбольного союза отказались возвращаться в РФ из Кыргызстана после товарищеского матча в Бишкеке.

Источник: сообщение sport.ua

Детали: В Россию не вернулись пятеро сотрудников сборной из-за частичной мобилизации. Речь идет об административном штабе команды. В РФС отказались комментировать эту информацию, а сотрудники, которые не вернулись, заявили, что улетели в отпуск.

Что этому предшествовало: Сборная России со счетом 2:1 обыграла команду Кыргызстана в товарищеском матче, который состоялся 24 сентября.

Позже российские СМИ писали, что нескольким сотрудникам РФС пришли повестки из военкомата.

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: Росcияспортмобилизация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW прогнозирует, как Россия "переформулирует свое вторжение в Украину"

Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем $1 млрд

Оккупанты начали озвучивать результаты своих псевдореферендумов

Блинкен: Украина может применять западное оружие в регионах, где РФ провела "референдумы"

Российский "Газпром" угрожает "Нафтогазу" санкциями: какие могут быть последствия

Бывшие власти Болгарии разрешили построить российский газопровод для "изоляции Украины" – СМИ

Все новости...
Росcия
Meta уничтожила самую большую сеть, которая распространяла роспропаганду
Кулеба - странам, которые предлагали посредничество с РФ: прекратите эту игру и поддержите Украину
Российский "Газпром" угрожает "Нафтогазу" санкциями: какие могут быть последствия
Последние новости
08:21
Сенат США поддержал временное финансирование с более $12 млрд для Украины
08:18
Британские лейбористы освистали своего коллегу, раскритиковавшего украинское правительство
07:57
фотоОккупанты били ночью по Никополю из "Градов" и тяжелой артиллерии
07:25
Россияне пополняют силы мобилизованными без опыта и осужденными – штаб
06:48
ВСУ поразили почти 30 районов сосредоточения живой силы и техники врага – сводка
05:46
ISW прогнозирует, как Россия "переформулирует свое вторжение в Украину"
04:50
Референдум на Кубе поддержал однополые браки
03:52
На освобожденных территориях Харьковщины зафиксировано более полутысячи военных преступлений РФ – МВД
02:54
Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем $1 млрд
02:18
ВСУ уничтожили 58 захватчиков и почти 80 единиц вражеской техники - ОК "Юг"
Все новости...