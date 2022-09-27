Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба – країнам, які пропонували посередництво з РФ: припиніть цю гру і підтримайте Україну

"Європейська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 20:20

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі країни, які пропонували свої послуги в посередництві Києва й Москви, "припинити цю гру" та однозначно стати підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кулеба сказав у вівторок на пресконференції із французькою колегою Катрін Колонною.

"Росія не хоче ніяких переговорів, припиніть грати в цю гру, займіться тим, що зараз потрібно найбільше: підтримайте Україну в цій боротьбі, а не уникайте цієї підтримки, прикриваючись маскою переговорника. Час переговорів, на жаль, не настав виключно через позицію РФ", – наголосив він.

Глава українського МЗС додав, що Москва своїми рішеннями послідовно демонструє відсутність прагнення до миру й дипломатичного вирішення конфлікту.

"Тут я хочу також скористатися нагодою, щоб згадати слова президента Макрона у його зверненні до Генеральної Асамблеї ООН стосовно так званих нейтральних країн, які думають, що можуть відсидітися. Ні, на жаль, відсидітися для вас не вдасться, потрібно займати позицію – позицію справедливості, позицію міжнародного права і позицію захисту безпеки і миру в усьому світі", – додав Кулеба.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон на сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив, що країни, які відмовляються стати на бік України у війні проти Росії, є "співучасниками" нового російського імперіалізму.

Як відомо, у вівторок до Києва приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, яка на пресконференції анонсувала відправлення понад тонни гуманітарного вантажу до України.

ВІДЕО ДНЯ

Долучайтесь до Клубу читачів

Теми: Кулеба ДмитроРосіяпереговори
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW прогнозує, як Росія "переформулює своє вторгнення в Україну"

Reuters: США готують для України новий пакет військової допомоги на понад $1 млрд

Окупанти почали озвучувати результати своїх псевдореферендумів

Блінкен: Україна може застосовувати західну зброю у регіонах, де РФ провела "референдуми"

Російський "Газпром" погрожує "Нафтогазу" санкціями: які можуть бути наслідки

Колишня влада Болгарії дозволила побудувати російський газогін для "ізоляції України" – ЗМІ

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю на полях Генасамблеї ООН
Кулеба потролив Лаврова, який втік з Радбезу одразу після свого виступу
Україна і Франція працюють над постачанням нових САУ CAESAR - Кулеба
Останні новини
08:44
У "референдумі" на Луганщині взяли участь стільки ж людей, скільки мали право голосу в 2012-му – Гайдай
08:21
Сенат США підтримав тимчасове фінансування з понад $12 млрд для України
08:18
Британські лейбористи освистали свого колегу, який розкритикував український уряд
07:57
фотоОкупанти гатили вночі по Нікополю з "Градів" і важкої артилерії
07:25
Росіяни поповнюють сили мобілізованими без досвіду і засудженими – штаб
06:48
ЗСУ уразили майже 30 районів зосередження живої сили і техніки ворога – зведення
05:46
ISW прогнозує, як Росія "переформулює своє вторгнення в Україну"
04:50
Референдум на Кубі підтримав одностатеві шлюби
03:52
На звільнених територіях Харківщини зафіксовано понад пів тисячі воєнних злочинів РФ – МВС
02:54
Reuters: США готують для України новий пакет військової допомоги на понад $1 млрд
Усі новини...