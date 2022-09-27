Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба - странам, которые предлагали посредничество с РФ: прекратите эту игру и поддержите Украину

"Европейская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 20:20

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все страны, которые предлагали свои услуги в посредничестве Киева и Москвы, "прекратить эту игру" и однозначно стать в поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Кулеба сказал во вторник на пресс-конференции с французской коллегой Катрин Колонной.

"Россия не хочет никаких переговоров. Прекратите играть в эту игру, займитесь тем, что сейчас нужно больше всего: поддержите Украину в этой борьбе, а не избегайте этой поддержки, прикрываясь маской переговорщика. Время переговоров, к сожалению, не наступило исключительно из-за позиции РФ", - подчеркнул он.

Глава украинского МИД добавил, что Москва своими решениями последовательно демонстрирует отсутствие стремления к миру и дипломатическому решению конфликта.

"Здесь я хочу также воспользоваться случаем, чтобы вспомнить слова президента Макрона в его обращении к Генеральной Ассамблее ООН относительно так называемых нейтральных стран, которые думают, что могут отсидеться. Нет, к сожалению, отсидеться для вас не удастся, нужно занимать позицию - позицию справедливости, позицию международного права и позицию защиты безопасности и мира во всем мире", - добавил Кулеба.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что страны, которые отказываются стать на сторону Украины в войне против России, являются "соучастниками" нового российского империализма.

Как сообщалось, во вторник в Киев приехала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая на пресс-конференции анонсировала отправку более тонны гуманитарного груза в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: Кулеба ДмитрийРосcияпереговоры
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW прогнозирует, как Россия "переформулирует свое вторжение в Украину"

Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем $1 млрд

Оккупанты начали озвучивать результаты своих псевдореферендумов

Блинкен: Украина может применять западное оружие в регионах, где РФ провела "референдумы"

Российский "Газпром" угрожает "Нафтогазу" санкциями: какие могут быть последствия

Бывшие власти Болгарии разрешили построить российский газопровод для "изоляции Украины" – СМИ

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба встретился с главой МИД Китая на полях Генассамблеи ООН
Кулеба потроил Лаврова, сбежавшего из Совбеза сразу после своего выступления
Украина и Франция работают над поставкой новых САУ CAESAR
Последние новости
08:21
Сенат США поддержал временное финансирование с более $12 млрд для Украины
08:18
Британские лейбористы освистали своего коллегу, раскритиковавшего украинское правительство
07:57
фотоОккупанты били ночью по Никополю из "Градов" и тяжелой артиллерии
07:25
Россияне пополняют силы мобилизованными без опыта и осужденными – штаб
06:48
ВСУ поразили почти 30 районов сосредоточения живой силы и техники врага – сводка
05:46
ISW прогнозирует, как Россия "переформулирует свое вторжение в Украину"
04:50
Референдум на Кубе поддержал однополые браки
03:52
На освобожденных территориях Харьковщины зафиксировано более полутысячи военных преступлений РФ – МВД
02:54
Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем $1 млрд
02:18
ВСУ уничтожили 58 захватчиков и почти 80 единиц вражеской техники - ОК "Юг"
Все новости...