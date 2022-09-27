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Кулеба - странам, которые предлагали посредничество с РФ: прекратите эту игру и поддержите Украину

"Европейская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 20:20

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все страны, которые предлагали свои услуги в посредничестве Киева и Москвы, "прекратить эту игру" и однозначно стать в поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Кулеба сказал во вторник на пресс-конференции с французской коллегой Катрин Колонной.

"Россия не хочет никаких переговоров. Прекратите играть в эту игру, займитесь тем, что сейчас нужно больше всего: поддержите Украину в этой борьбе, а не избегайте этой поддержки, прикрываясь маской переговорщика. Время переговоров, к сожалению, не наступило исключительно из-за позиции РФ", - подчеркнул он.

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Глава украинского МИД добавил, что Москва своими решениями последовательно демонстрирует отсутствие стремления к миру и дипломатическому решению конфликта.

"Здесь я хочу также воспользоваться случаем, чтобы вспомнить слова президента Макрона в его обращении к Генеральной Ассамблее ООН относительно так называемых нейтральных стран, которые думают, что могут отсидеться. Нет, к сожалению, отсидеться для вас не удастся, нужно занимать позицию - позицию справедливости, позицию международного права и позицию защиты безопасности и мира во всем мире", - добавил Кулеба.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что страны, которые отказываются стать на сторону Украины в войне против России, являются "соучастниками" нового российского империализма.

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Как сообщалось, во вторник в Киев приехала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая на пресс-конференции анонсировала отправку более тонны гуманитарного груза в Украину.

Темы: Кулеба ДмитрийРосcияпереговоры
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