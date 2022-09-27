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Окупанти вдарили по Харкову, у деяких районах міста немає світла – мер

Альона Мазуренко Вівторок, 27 вересня 2022, 21:06
Окупанти вдарили по Харкову, у деяких районах міста немає світла – мер

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдали кількох ударів по Харкову. 

Джерело: Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Окупанти завдали ударів по Харкову. Звертаємося до жителів: не ігноруйте сигналів тривоги".

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Деталі: Мер міста Ігор Терехов повідомив про 4-ри прильоти по Харкову. 

Пряма мова Терехова: "Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла.

Енергетики та комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику в будинки харків'ян".

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Деталі: Інформація про постраждалих у Харкові наразі уточнюється. За словами глави ОВА, у місті порушено зв’язок з лінією виклику екстреної допомоги за номером "103", але медики готові приймати виклики за номером "112"

Також у соцмережах повідомляють про вибухи в Одесі.

Теми: Харківобстрілокупаціявійна
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