Оккупанты ударили по Харькову, в некоторых районах города нет света – мэр

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову.

Источник: Синегубов в Telegram

Дословно: "Оккупанты нанесли удары по Харькову. Обращаемся к жителям: не игнорируйте сигналы тревоги".

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Детали: Мэр города Игорь Терехов сообщил о 4-х прилетах по Харькову.

Прямая речь Терехова: "Ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света.

Энергетики и коммунальные службы работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома харьковчан".

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Детали: Информация о пострадавших в Харькове пока уточняется. По словам главы ОГА, в городе нарушена связь с линией вызова экстренной помощи по номеру "103", но медики готовы принимать вызовы по номеру "112".

Также в соцсетях сообщают о взрывах в Одессе.