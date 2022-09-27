Оккупанты ударили по Харькову, в некоторых районах города нет света – мэр
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову.
Источник: Синегубов в Telegram
Дословно: "Оккупанты нанесли удары по Харькову. Обращаемся к жителям: не игнорируйте сигналы тревоги".
Детали: Мэр города Игорь Терехов сообщил о 4-х прилетах по Харькову.
Прямая речь Терехова: "Ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света.
Энергетики и коммунальные службы работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома харьковчан".
Детали: Информация о пострадавших в Харькове пока уточняется. По словам главы ОГА, в городе нарушена связь с линией вызова экстренной помощи по номеру "103", но медики готовы принимать вызовы по номеру "112".
Также в соцсетях сообщают о взрывах в Одессе.