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Українська молодіжка з футболу вперше за 12 років вийшла на Євро

"Українська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 21:08
Фото: Українська Асоціація Футболу

Молодіжна збірна України з футболу, обігравши у двох матчах Словаччину 5:3, кваліфікувалася на чемпіонат Європи 2023 року.

Джерело: Суспільне

"Синьо-жовті" розпочинали відбірковий турнір з групового раунду, де посіли друге місце в групі "H".

Поступившись першою сходинкою Франції, підопічні Руслана Ротаня отримали шанс у статусі другої команди групи продовжити боротьбу за вихід на Євро-2023 у раунді плей-оф.

У першому матчі із Словаччиною українська "молодіжка" поступилася із рахунком 2:3.

Другий матч став набагато вдаліший для української збірної. У другому таймі Данило Сікан оформив хет-трик і гарантував команді вихід на чемпіонат Європи 2023 року.

Наступного року Україна буде представлена серед 16 команд, які боротимуться за континентальний титул у Румунії та Грузії.

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Теми: футбол
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