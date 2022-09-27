Украинская молодежка по футболу впервые за 12 лет вышла на Евро

Молодежная сборная Украины по футболу, обыграв в двух матчах Словакию 5:3, квалифицировалась на чемпионат Европы 2023 года.

Источник: Суспільне

"Сине-желтые" начинали отборочный турнир с группового раунда, где заняли второе место в группе "H".

Уступив первую строчку Франции, подопечные Руслана Ротаня получили шанс в статусе второй команды группы продолжить борьбу за выход на Евро-2023 в раунде плей-офф.

В первом матче со Словакией украинская "молодежка" уступила со счетом 2:3.

Второй матч стал намного удачнее для украинской сборной. Во втором тайме Даниил Сикан оформил хет-трик и гарантировал команде выход на чемпионат Европы 2023 года.

В следующем году Украина будет представлена среди 16 команд, которые будут бороться за континентальный титул в Румынии и Грузии.