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Украинская молодежка по футболу впервые за 12 лет вышла на Евро

"Украинская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 21:08
Фото: Украинская Ассоциация Футбола

Молодежная сборная Украины по футболу, обыграв в двух матчах Словакию 5:3, квалифицировалась на чемпионат Европы 2023 года.

Источник: Суспільне

"Сине-желтые" начинали отборочный турнир с группового раунда, где заняли второе место в группе "H".

Уступив первую строчку Франции, подопечные Руслана Ротаня получили шанс в статусе второй команды группы продолжить борьбу за выход на Евро-2023 в раунде плей-офф.

В первом матче со Словакией украинская "молодежка" уступила со счетом 2:3.

Второй матч стал намного удачнее для украинской сборной. Во втором тайме Даниил Сикан оформил хет-трик и гарантировал команде выход на чемпионат Европы 2023 года.

В следующем году Украина будет представлена среди 16 команд, которые будут бороться за континентальный титул в Румынии и Грузии.

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Темы: футбол
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