Над Дніпропетровщиною сили ППО збили ворожу ракету – ОК "Схід"

27 вересня у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили ППО збили російську крилату ракету.

Джерело: оперативне командування "Схід"

Дослівно: "О 21:03 в Криворізькому районі Дніпропетровської області ППО збито крилату ракету. Скоро рештки орківських надій не буде куди складати. Як то кажуть: "Астанавітєсь!"

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