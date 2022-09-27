Над Дніпропетровщиною сили ППО збили ворожу ракету – ОК "Схід"
Вівторок, 27 вересня 2022, 21:52
27 вересня у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили ППО збили російську крилату ракету.
Джерело: оперативне командування "Схід"
Дослівно: "О 21:03 в Криворізькому районі Дніпропетровської області ППО збито крилату ракету. Скоро рештки орківських надій не буде куди складати. Як то кажуть: "Астанавітєсь!"
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Нагадаємо:
- Ввечері 27 вересня російські окупанти завдали кількох ударів по Харкову.
- В Одесі під час повітряної тривоги працювала протиповітряна оборона.