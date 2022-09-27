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Над Дніпропетровщиною сили ППО збили ворожу ракету – ОК "Схід"

Альона Мазуренко Вівторок, 27 вересня 2022, 21:52

27 вересня у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили ППО збили російську крилату ракету.

Джерело: оперативне командування "Схід"

Дослівно: "О 21:03 в Криворізькому районі Дніпропетровської області ППО збито крилату ракету. Скоро рештки орківських надій не буде куди складати. Як то кажуть: "Астанавітєсь!"

Нагадаємо: 

  • Ввечері 27 вересня російські окупанти завдали кількох ударів по Харкову. 
  • В Одесі під час повітряної тривоги працювала протиповітряна оборона.

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Теми: ППОДніпропетровська областьобстріл
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